Maltepe'de İnşaat Demiri Düşen İşçi Yaralandı

Maltepe Bağdat Caddesi alt geçit inşaatında çalışan bir demir ustası, üzerine düşen inşaat demiri sonucu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.