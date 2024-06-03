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Maltepe'de İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

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Maltepe'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın nedeniyle dumanlar yükselmeye başladı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken otobüsün içindeki yolcular tahliye edildi.

Maltepe'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın nedeniyle dumanlar yükselmeye başladı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken otobüsün içindeki yolcular tahliye edildi.

Yangın, dün Maltepe İlçesi, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, İETT'ye ait bir otobüs seyir halindeyken otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar ve kıvılcımlar bir anda artınca aracın şoförü yangın tüpüyle müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmında yanma olan otobüsü söndürdü. Olayda can kaybı olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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