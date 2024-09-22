Maltepe'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan İETT otobüsü bir otomobile ve minibüse çarptı. Kazada İETT otobüsünün içinde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul'un Maltepe ilçesi, D100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 10.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, T.Ç. hakimiyetindeki 34 PL 4451 plakalı İETT otobüsü seyir halindeyken aşırı yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda duramayıp önce Fiat marka 35 JC 459 plakalı araca, ardından Mercedes marka 34 M 4711 plakalı minibüse çarparak ters yöne döndü. Kazanın etkisiyle İETT otobüsünün camları patladı. Otobüsün içindeki yolculardan 4'ü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansın içinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL