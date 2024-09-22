Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda durağını kaybeden bir İETT otobüsü, bir otomobile ve minibüse çarparak kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan İETT otobüsü bir otomobile ve minibüse çarptı. Kazada İETT otobüsünün içinde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul'un Maltepe ilçesi, D100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 10.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, T.Ç. hakimiyetindeki 34 PL 4451 plakalı İETT otobüsü seyir halindeyken aşırı yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda duramayıp önce Fiat marka 35 JC 459 plakalı araca, ardından Mercedes marka 34 M 4711 plakalı minibüse çarparak ters yöne döndü. Kazanın etkisiyle İETT otobüsünün camları patladı. Otobüsün içindeki yolculardan 4'ü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansın içinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hava Durumu Acil Durum Güvenlik istanbul 3-sayfa Ulaşım trafik Yaşam

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

 Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

Narin'in annesiyle ilgili ses getirecek yeni itiraf

 Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Galatasaray maçıyla ilgili olay mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });