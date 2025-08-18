Maltepe'de Güzellik Merkezinde Patlama: Şans Eseri Yaralanan Yok

Maltepe'de Güzellik Merkezinde Patlama: Şans Eseri Yaralanan Yok
Maltepe Altayçeşme Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde meydana gelen patlama, camların yerinden fırlamasına ve çevredeki restoranın hasar görmesine yol açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Maltepe'de bir güzellik merkezinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yerinden fırlayan cam, alt katta bulunan restorandaki masa ve sandalyelerin üzerine düştü. Şans eseri olayda kimse yaralanmadı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kapalı olduğu öğrenilen güzellik merkezinde bulunan kozmetik cihazında patlama meydana gelerek küçük çaplı yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle güzellik merkezinin camları yerinden sökülerek, alt katta bulunan kokoreç dükkanındaki masa ve sandalyelerin üzerine döküldü. Olay sırasında içeride ve çevrede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Durumun bildirilmesi meydana üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın kesin nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
