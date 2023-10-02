Maltepe'de Geri Dönüşüm Deposunda Silah Operasyonu: 15 Tabanca Ele Geçirildi

Maltepe'de geri dönüşüm deposuna yapılan baskında 15 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, MALTEPE'de geri dönüşüm deposuna yapılan baskında 15 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah üretimi ve ticaretini gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Maltepe'de çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposuna çok sayıda ruhsatsız silah getirilerek ticaretinin yapılacağı tespit edildi.

Ekipler, 27 Eylül Çarşamba günü bir ticari taksi depoya girdiği sırada baskın yaptı. Baskında, M.U.U., Z.Z., Ü.A. ve M.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 30 fişek ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi.