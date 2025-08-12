Maltepe'de Geniş Arazide Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'nde geniş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi.

Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'nde geniş bir arazide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'nde geniş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Bir ilin sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.