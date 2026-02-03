Haberler

Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Güncelleme:
Maltepe'de 18 yaşından küçük bir grup gencin, bir arkadaşlarını dövüp hakaret ettiği anlar sosyal medyaya yansıdı. Olay sonrası 5 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Maltepe'de yaşları 18'den küçük olan bir grup gencin arkadaşlarını aralarına alarak dövdüğü ve hakaret ettiği anların ardından gözaltına alınan 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, önceki gün gündüz saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. İddialara göre bir grup genç, yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle M.P.'yi 'sözlü uyarı' için aralarına aldı. Bu esnada o anları kayıt altına alan gençler; M.P.'ye bir anda tokat atıp hakaretler savurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülen büyük tepkiye neden olurken, Yaşı 18'den küçük olan ve suça sürüklenen çocuklar B.D., U.E., Y.Y. ve B.U. "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" ve "Tehdit" suçlarından gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) ve 1 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

