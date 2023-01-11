Maltepe'de gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı Maltepe'de bir gecekonduda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Maltepe'de gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı

İSTANBUL - Maltepe'de bir gecekonduda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alev topuna dönen gecekondu yangını adeta geceyi aydınlattı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi, Baraj Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nedeni henüz belirlenemeyen şekilde çıkan yangın kısa sürede bütün gecekonduyu sardı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken yangında ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.