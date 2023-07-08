Maltepe'de Ev Kadını Dolandırıldı

MALTEPE'de ev kadını Hülya U.'yu telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtıp, 750 bin lira değerinde altın ziynet eşyasını bir poşete koyarak kendisine vermesini söyleyen şüpheli yakalandı.< Maltepe'de polise başvuran ev kadını Hülya U., kendisini telefonla arayan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hülya U., arayan kişinin adının bir sahte altın operasyonuna karıştığın söylediğini belirterek "Temize çıkana kadar evde bulunan tüm altınları onlara vermemi istediler. Sahte olup olmadığını kontrol edeceklerdi. Ben de onlara inandım. Altınları bir poşete koyarak onlara verdim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.