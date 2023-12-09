Maltepe'de Ev Hırsızlığı: 100 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyaları Çalındı

Maltepe'de bir eve giren iki şüpheli, evde bulunan 100 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Olayla ilgili 16 yaşındaki bir şüpheli yakalandı ve şahsın 21 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Maltepe'de bir eve giren iki şüpheli evde bulunan 100 bin TL değerinde ziynet eşyalarını çaldı. Olayla ilgili 16 yaşındaki bir şüpheli yakalanırken, şahsın 21 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Maltepe'de Aydınevler Mahallesinde 27 Kasım tarihinde bir evde hırsızlık olayının yaşanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın ev içerisinde toplam değerleri yaklaşık 100 bin TL olan ziynet eşyalarını çaldıktan sonra olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi.

Yaşından fazla suç kaydı var

Çalışmalar kapsamında, Küçükyalı Mahallesinde 16 yaşındaki şüpheli H.K. polis tarafından durduruldu. Şahsın yanında bulunan iki adet bayan çantası ve mont içerisinden 385 TL nakit para ve birçok ziynet eşyası ile birlikte 1 adet kapı açma aparatı ele geçirildi.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 16 yaşındaki şahsın çeşitli suçlardan toplam 21 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Yakalanan H.K.(16) isimli şahıs, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 28 Kasım tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL