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Maltepe'de esnaf, tartıştığı müşteriyi yumrukladı

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Maltepe'de bir esnaf, tartıştığı müşteriye tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Maltepe'de esnaf, tartıştığı müşteriyi yumrukladı

İSTANBUL - Maltepe'de bir esnaf, tartıştığı müşteriye tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Maltepe'de Bağdat Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre esnaf ve müşteri arasında başlayan nedeni bilinmeyen tartışma, yerini fiziksel şiddete bıraktı. Bir esnaf, müşterinin kıyafetini çekerek tartakladı. Başka bir esnaf da müşteriye yumrukla ve tekmeyle saldırdı. Kavga anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maltepe Haberler

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