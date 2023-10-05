Maltepe'de Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Maltepe'de park halinde ve kilitli vaziyette bulunan 8 bin TL değerindeki elektrikli bisikleti çalan şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bisikleti çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde 4 Ağustos günü park halinde ve kilitli vaziyette bulunan 8 bin TL değerindeki elektrikli bisikletin çalındığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde çevrede bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İdealtepe Mahallesi Marmaray istasyonu girişinde park halinde bulunan elektrikli bisikletin bir şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Şahsın bisiklet kilidini çeşitli aparatlar yardımıyla açtığı belirlendi. Çalışmaların devamında eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen B.A. isimli şahıs, 27 Eylül tarihinde yakalanarak muhafaza altına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, "bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı", "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" ve "evden hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan toplamda 29 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, "bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından 28 Eylül günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL