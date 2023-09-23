Maltepe'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş edildiğine dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı. Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.
Maltepe'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Fındıklı Mahallesi'nde 17 Eylül'de sünnet düğünü konvoyunda silahla havaya ateş edildiğine dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.
Kimlik bilgileri belirlenen M.Ç. (42) gözaltına alındı.
Kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiği tespit edilen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.