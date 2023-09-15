Maltepe'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis tarafından 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis tarafından 24 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan yol tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi hastaneye yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri kavgaya karışan 24 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL