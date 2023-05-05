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Maltepe'de cephanelik gibi eve operasyon

Maltepe'de cephanelik gibi eve operasyon

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince bir otomobile ve eve yapılan operasyonda 52 silah ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince bir otomobile ve eve yapılan operasyonda 52 silah ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Mayıs'ta Maltepe ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu. Durdurulan araçtaki F.Y., B.F.K. ve Y.A. adlı şahısların GBT sorgulaması yapılırken, araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki evlerine savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.T., F.E.A. ve U.K. adlı 3 kişi daha yakalanırken, yapılan aramalarda 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin tamamı Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, "6136 SKM" suçundan 2 Mayıs'ta Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon İstanbul Maltepe 3. Sayfa Haberler

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