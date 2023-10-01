Maltepe'de Bir Kafeye Silahlı Saldırı

Maltepe'de kafeye silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

İSTANBUL - Maltepe'de bir kafeye araç içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken silahlı saldırı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kafe sahibi gece saatlerine kadar çalıştı ve geç bir saatte dükkanda işçilerini bırakarak evine gitti. İsmi öğrenilemeyen dükkan sahibi evine gider gitmez, plakası öğrenilemeyen beyaz bir araç dükkanın önünden geçerken aracın camından bir kişi dışarıya sarkarak silahla 4 el ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden 3 tanesi dükkanın camına, 1 tanesi de kapıya saplandı. O anda depoda çalışan işçiler korku içinde masaların altına saklandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Yaşanılan olay güvenlik kamerasına anbean yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı.