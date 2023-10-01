Maltepe'de bir fırına silahlı saldırı düzenlendi

Maltepe'de bir fırına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MALTEPE'de bir fırına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil ile caddeye gelen kimliği belirsiz bir kişi fırına, aracının içinden 4 el ateş etti. Mermilerden 3 tanesi dükkanın camına, 1 tanesi de kapıya isabet etti. Bu sırada iş yerindeki depoda çalışan işçiler neye uğradıklarını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.