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Maltepe'de Bir Binada Şofben Yangını

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Maltepe'de bir binanın birinci katında açık unutulan banyodaki şofben nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Maltepe'de 3 katlı binada çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - Maltepe'de 3 katlı binanın birinci katında açık unutulan banyodaki şofben nedeniyle yangın çıktı. Balkon korkuluklarını kırarak eve giren itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, İstanbul Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi, Fırın sokakta saat 07.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre üç katlı binanın, birinci katındaki evde açık unutulan elektrikli banyo şofbeni nedeniyle yangın çıktı. Bir anda şofbenden çıkan dumanlar tüm daireyi sardı. Apartmanda yaşayan diğer vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ev sahibinin evde olmadığını görünce, yangına müdahale için balkon korkuluklarını kırarak içeriye girdi. Kısa zamanda çıkan dumanlara müdahale edilirken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Apartman sakinlerinden Erhan Ünsal, "sabah kalktığımızda dumanlar vardı. Çatıda da dumanlar vardı. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Gelip söndürdüler. Meğerse alt kattaki evden çıkmış yangın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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