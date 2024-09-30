Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'deki bir komşular arası tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek 1'i ağır toplam 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de bıçaklı kavga: 5 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Zümrütevler Mahallesi Handegül Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kavga sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri kavganın gerçekleştiği yere güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Ekipler çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Maltepe'de Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik Maltepe 3-sayfa Polis Kavga

Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi

Nasrallah gömülmeden Hizbullah'ta yeni lider belli oldu

 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı

İsrail, İran'ın kendisi için kurduğu birimi bile ele geçirmiş

 Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var

Kabine, uzun bir aranın ardından toplanıyor! İşte masadaki en önemli konu başlığı
Mansur Yavaş: Partim isterse aday olacağız

Mansur Yavaş'tan adaylıkla ilgili çarpıcı çıkış! İlk defa bu kadar net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu? 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });