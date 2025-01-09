Maltepe'de Balıkçı Dükkanında Hırsızlık Olayı

Maltepe'de bir balıkçı dükkanı önüne gelen şahıs, personelin içeride bulunmadığı esnada kasa üzerinde bulunan telefonu çalarak kayıplara karıştı. O anlar işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Maltepe'de bulunan bir balıkçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan önüne gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra kasa üzerinde bulunan telefonu alarak dükkandan hızla uzaklaştı. Bir süre sonra durumu fark eden işletme personeli, kamera kayıtlarını izledikten sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anı işletmeye ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Telefonu vermiyorsa bile hattımızı geri getirsin"

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan işletme personeli Emre Mercan, "Akşam saatlerinde iki şahıs dükkan önüne geliyor. İçlerinden biri ayrılıyor. Diğeri dükkan önünde beklemeye devam ediyor. Etrafı kontrol ediyor. İçeride kimsenin olmadığını görünce kasa üzerinde bulunan telefonu alıp gidiyor. Biz o esnada dükkanın diğer bölümündeydik. Şahsı tanımıyoruz. İlk defa başımıza böyle bir olay geliyor. Telefondan ziyade bizim için içerisindeki hat önemliydi. Müşterilerimiz şu an bize ulaşamıyor. En azından telefonu vermiyorsa bile hattımızı geri getirsin" diye konuştu. - İSTANBUL