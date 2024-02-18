Maltepe'de Ayakkabı ve Jeneratör Çalan Hırsız Yakalandı

Maltepe'de girdiği binada hem katları dolaşıp ayakkabı çalan hemde jeneratör çalan hırsız emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe ilçesi Altıntepe ve Küçükyalı Mahalleleri'nde meydana gelen 4 adet hırsızlık suçunun aydınlatılması için inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde olay yeri ve çevresini gösteren güvenlik kamera görüntüleri kontrol edildi. Görüntülerde, bir şahsın apartman içerisine girdikten sonra koridorlarda bir süre gözetleme yaptığı, ardından ikamet önlerinde bulunan 4 adet ayakkabıyı aldıktan sonra apartmanın otopark kısmına indiği, bir kamyonetin bagaj kısmından matkap ile kol saatini ve apartman boşluğu kısmında bulunan jeneratörü aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Ekipler şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen E.D.(28) isimli şahıs 13 Şubat tarihinde Bakırköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada benzer ve farklı suçlardan toplamda 42 adet kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "Açıktan Hırsızlık" suçundan 14 Şubat tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL