Maltepe'de asker eğlencesi savaş alanına döndü - Haberler

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Maltepe'de asker eğlencesi savaş alanına döndü

Maltepe'de asker eğlencesi savaş alanına döndü

Maltepe'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü.

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Maltepe'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü.

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen asker eğlencesinde toplanan gençler mahalleyi birbirine kattı. İddiaya göre, elli atmış kişilik grup yüksek sesle müzik dinlerken mahalle sakinleri gürültüden rahatsız oldu. Uyarılara rağmen eğlenmeye devam eden gençler uyarılara aldırış etmedi. Mahalle sakinleri daha sonra aşağıya inerek gurubu tekrar uyarmaya çalıştı. Sözlü ve fiziksel temas yaşanırken ortalık bir anda savaş alanına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipler geldi. Ekiplerin gelmesiyle grup ve mahalle sakinleri arasındaki arbedeyi dağıttı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maltepe 3. Sayfa Haberler

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