Maltepe'de araç onarım merkezinde korkutan yangın

Maltepe'de hizmet veren özel bir araç onarım merkezinde, boya tankından çıktığı ileri sürülen yangın yaklaşık yarın saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

Maltepe'de Toroslar Caddesinde hizmet veren özel bir araç onarım merkezinde saat 10.30 sularında yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iş yerindeki boya tankından çıktığı öne sürülen yangına itfaiye ekipler müdahalede bulundu. Yangında ölen yada yaralanan bulunmazken, ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangını gören mahalle sakini Sezgin Gürbüz, Araç onarım merkezinin alt katında boya takının olduğu noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Geçmiş olsun, ölen ya da yaralanan yok" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa