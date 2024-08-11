Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de araç dükkana girdi: 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de yaşanan kazada, bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bir dükkana girmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntülerde, aracın hızla kaldırıma çıkıp işyeri önünde oturan kişilere çarptığı ve aracın ters yattığı görülüyor.

Maltepe'de kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bir dükkana giren ve dükkanın önünde oturan 4 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün İstanbul Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, 34 KPA 504 plakalı Chery marka otomobil sürücüsü Hülya Y., cadde üzerinden sokağa giriş yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dükkana çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazada, dükkanın önünde oturan üç vatandaş ve otomobil sürücüsü Hülya Y. yaralandı. 4 kişinin yaralanmasına sebep olan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hülya Y.'nin dükkan önünde oturan 3 kişiyi ezdiği görüntüler ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşyeri önündeki 3 kişiyi ezdi

Güvenlik kamerası görüntülerde Hülya Y.'nin kullandığı araç hızla gelip önce kaldırıma, ardından merdivenlere çıkıp işyeri önünde oturan üç kişiye çarptığı ve kazanın ardından otomobilin ters yattığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası istanbul Maltepe 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Liverpool Sevilla maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Liverpool Sevilla maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 12-13 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 12-13 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Menemen, Bergama, Seferihisar 12-13 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik 12-13 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Meram 12-13 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukurova, Seyhan, Yüreğir 12-13 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 12-13 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 12-13 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım 12-13 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Polatlı, Çankaya 12-13 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Ağustos Samsunspor Beşiktaş maçı nereden izlenir? 12 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos başak, kova, aslan burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula!
title