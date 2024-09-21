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Maltepe'de Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

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Maltepe Feyzullah Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, hızla ilerlerken park halindeki 3 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de sabah saatlerinde caddede hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, park halindeki 3 otomobile çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü polis merkezine götürülürken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Maltepe Feyzullah Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü. Zarar gören araçların sahipleri ise sabah olduğunda araçlarının kazaya karıştığını öğrendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Maltepe Kaza

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