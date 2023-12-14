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Maltepe'de Alkollü Şahıs Yere Düştü, Yardım İstendi

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Maltepe ilçesinde bir şahıs alkolün etkisiyle yolda yürürken dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını kaldırım taşına vurarak yaralanan şahsa çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri yardım etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Maltepe'de bir şahıs yolda yürüdüğü sırada alkolün de etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını kaldırım taşına vurarak yaralanan şahsa, çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri ambulans gelene kadar başında bekleyerek yardım etti.

Olay, Maltepe ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda yürürken dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle kafasını kaldırım taşına vuran alkollü şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri şahsın ailesine ulaşarak bilgi verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maltepe Olaylar İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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