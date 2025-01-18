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Maltepe'de Alkollü İçecek Denetimi: Personelden İlginç Teklif

Maltepe'de Alkollü İçecek Denetimi: Personelden İlginç Teklif
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Maltepe'de gerçekleştirilen alkol denetimlerinde, restoran çalışanı ekiplerden alkollü içeceklerinin tadına bakmalarını istedi. Ekipler, kaçak ve sahte alkol satışını engellemek amacıyla bandrol ve belgeleri kontrol etti.

Maltepe'de alkol satışı yapan restoran ve tekel bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında bir restoran personeli, ekiplere bardak içerisine doldurduğu alkollü içeceği test etmeleri için uzattı.

Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol satışını engellemek amacıyla restoran ve tekel bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde alkollü ürünlerde bandrol, fatura ve gerekli belge kontrolü sağlandı. Öte yandan ekipler, depo ve tezgah arkası bölümlerinde de aramalar bulundu.

Ekiplere alkollü içecek uzattı

Denetimler esnasında bir restoran personeli, bardak içerisine doldurduğu alkollü içeceği test etmeleri için 'tadına bakın' diyerek ekiplere uzattı. Görevli ekip ise personelin ilginç teklifini olumsuz karşılayarak denetimleri sürdürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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