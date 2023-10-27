Maltepe'de 930 Bin Liralık Dolandırıcılık Olayı

Maltepe'de bir kişiyi telefonla arayarak banka hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirildiği yalanını söyleyen 3 şüpheli, 930 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı. Şüpheliler, çaldıkları parayla altın aldıktan sonra tutuklandı.

MALTEPE'de 61 yaşındaki B.C.?yi telefonla arayarak Banka hesaplarınızı hackerlar ele geçirmiş. Paraları merkez bankasına alacağız yalanıyla 930 bin lirayı kendi hesaplarına aktartan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olaydan sonra çaldıkları parayla altın aldıkları tespit edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe'de 17 Ekim Salı günü 61 yaşındaki B.C.?yi arayan ve kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi Tüm hesaplarınızı hackerlar ele geçirmiş. Operasyon bitene kadar bütün paralarınızı Merkez bankasına alacağız. Orada güvende olacaklar. Operasyon bitince size geri vereceğiz dedi. Karşısındakine inanan B.C., telefondaki kişinin yönlendirmesiyle internet bankacılığı üzerinden toplam 930 bin lirayı söylenen hesaplara havale etti. Ancak bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın polise şikayette bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği paraların havale edildiği hesapları takibe aldı. Kısa süre içinde kimlikleri tespit edilen şüphelilerin bankadan çektikleri paralarla altın aldıkları belirlendi. Şüphelilerden biri kuyumcudan altın alırken güvenlik kameralarına yakalandı. Bunun üzerine yapılan operasyonla olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheliler Furkan A.(23), Abdülyasin G.(20) ve İsmail Y.A.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.