Maltepe'de 4 kişinin ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi

Maltepe'de 4 kişinin ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi Maltepe'de 4 kişinin ölümüne sebep olan sürücü, "Makas atmadım, kamera kayıtlarına bakılsın" Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde yol bakım çalışması yapan 4 işçiye vurarak ölümlerine sebep olan 28 yaşındaki Atilla Mert Çukacı,...