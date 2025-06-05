Maltepe'de 3. kattan atlayan genç kadın yaralandı

Maltepe'de 3. kattan atlayan genç kadın yaralandı
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Maltepe'de 3. kattan atlayan genç kadın yaralandı
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İstanbul Maltepe'de 24 yaşındaki C.G., bilinmeyen bir nedenle bulunduğu binanın 3. katından camdan aşağı atladı. Yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

Maltepe'de binanın 3. katının camından aşağı atlayan genç kadın yaralandı

İSTANBUL - Maltepe'de 24 yaşındaki genç kadın, akşam saatlerinde bulunduğu binanın 3. katından kendini camdan aşağı attı. Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Cemal Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki C.G. (24), bilinmeyen bir nedenle camdan atladı. Yaralanan C.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Ekipler olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa
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