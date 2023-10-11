Maltepe'de 26 bin 100 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Maltepe'de bir lojistik firmasından yüklü miktarda bandrolsüz makaron gönderimi yapılacağı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 522 koli içerisinde 26 bin 100 bandrolsüz makarona el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Maltepe'de bir lojistik firmasında 26 bin 100 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasında yüklü miktarda bandrolsüz makaron gönderimi sağlanacağının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri dün belirlenen adrese intikal etti. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, çevre güvenliği alarak belirlenen adrese yönelik operasyon düzenledi. M.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak muhafaza altına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. İş yeri içerisinde yapılan aramalarda ise 522 koli toplamda 26 bin 100 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan M.K. isimli şahıs hakkında "5607 SKM" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL