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Maltepe'de 19 yaşındaki genç tabancayla intihar etti

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Maltepe'de yaşanan olayda 19 yaşındaki genç, evinde tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Maltepe'de 19 yaşındaki genç, tabancayla kafasına sıkarak intihar etti.

Olay gece saatlerinde Maltepe Yalı Mahallesi Erkılıç Çıkmazı Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre 19 yaşındaki S.K. isimli genç, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle evinde silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis intihar olayıyla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maltepe Olaylar 3-sayfa Güncel Polis

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