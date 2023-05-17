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Maltepe'de 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Maltepe'de 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı Maltepe'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Maltepe'de 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.30 sıralarında E-5 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar kontrolden çıkarak birbirine girdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 12 aracın karıştığı kaza sonucu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle E-5 Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - 3. Sayfa

Maltepe Ankara 3. Sayfa Haberler

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