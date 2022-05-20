Maltepe Belediyesine, 18 şüpheliye yönelik rüşvet operasyonu - Haberler

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Maltepe Belediyesine, 18 şüpheliye yönelik rüşvet operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maltepe Belediyesine, 18 şüpheliye yönelik rüşvet operasyonu

Maltepe Belediyesinin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik olarak, 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi.

Maltepe Belediyesinin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik olarak, 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından, suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maltepe, Zabıta, Rüşvet, Kamu, 3. Sayfa, Haberler

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