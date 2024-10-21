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Maltepe AVM'de Restoran Personeli ile Müşteri Arasında Kavga

Maltepe AVM'de Restoran Personeli ile Müşteri Arasında Kavga
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Maltepe'deki bir alışveriş merkezinde restoran personeli ve siparişi geciken müşteri arasında çıkan kavga, cep telefonuna yansıdı. Taraflar arasında sözlü tartışma sonrası yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

Maltepe'de bulunan bir AVM'de restoran personeli ile müşteri arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Maltepe'de bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, siparişi geciken müşteri ile restoran personeli arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taraflar arasında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O esnada AVM'de bulunan vatandaşlar ve temizlik personeli ikiliyi ayırmaya çalıştı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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