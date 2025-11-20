Haberler

Malta'da İş Kazası: 25 Yaşındaki Türk İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Maltalı bir otel inşaatında çalışan 25 yaşındaki Yavuz Yavuzyiğit, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Genç işçi, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesine uğurlanacak.

Malta'da bir Türk şirketine ait otel inşaatında çalışan 25 yaşındaki Yavuz Yavuzyiğit, geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirdi. Yavuzyiğit, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki yıldır Malta'da çalışan Yavuz Yavuzyiğit, görev yaptığı inşaatta yüksekten düştü. Olay yerine çağrılan ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen genç işçi kurtarılamadı. Kara haber, Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Yavuzyiğit'in vefatı mahallede büyük üzüntüye sebep oldu. Genç işçinin cenazesinin, Malta'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilerek memleketinde toprağa verileceği öğrenildi. - VALLETTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
