Mall of İstanbul Alışveriş Merkezinde Yangın Paniği

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Başakşehir'deki Mall of İstanbul alışveriş merkezinin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle AVM'ye sirayet etmeden söndürüldü.

Başakşehir'de bulunan Mall of İstanbul alışveriş merkezinde yangın paniği yaşandı. AVM'nin geri dönüşüm deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın AVM'ye sirayet etmeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Başakşehir'de bulunan Mall of İstanbul alışveriş merkezinin geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan kartonların tutuşmasıyla yangın bir anda büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, AVM'ye sirayet etmeden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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