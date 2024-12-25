Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

Malkara'da 2 Yaşındaki Sıla Bebeğin İstismar Davası Başlıyor

Malkara'da 2 Yaşındaki Sıla Bebeğin İstismar Davası Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi tarafından komşusuna bırakıldıktan sonra şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebeğin davası yarın başlıyor. Davada anne için 67 yıl, komşular için ise çeşitli hapis cezaları isteniyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi tarafından komşusuna bırakıldıktan sonra cinsel istismar ve şiddet mağduru olan 2 yaşındaki Sıla bebeğin davası yarın başlıyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde komşu çocukları tarafından şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebeğin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler anne Bakiye Yeniçeri, komşu Kani A., komşu çocukları K.A. ile G.K. ve Sanlı Ö.'nün ihmalleri ve eylemleri dolayısıyla Sıla bebeğin ölümüne neden oldukları öne sürülüyor.

Anneye 67 yıl, çocuklara 66 ve 48 yıl hapis cezası isteniyor

Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Bakiye'nin sevgilisi Sanlı Ö. ise, "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmak isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl hapis cezası isteniyor. Mahkemenin yarın başlaması ile birlikte, davanın tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmanın yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağından CMK 185'inci maddesi gereğince duruşmalar kapalı yapılacak.

Bildiği halde suç delilerini gizlemişti

Anne Bakiye Yeniçeri'nin, çocuğunun bakım ve korunmasından sorumlu olduğu halde, Sıla'yı şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizleyerek kanlı bezi çöpe atması ve bildirimde bulunmaması iddiaları öne sürülüyor. İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin olayda ihmali nedeniyle kasten adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Komşu Kani A.'nın Sıla bebeğe yönelik cinsel istismar suçlarına karışması ve çocuğu cebir kullanarak hürriyetinden yoksun bırakması, Adli Tıp raporları ve DNA incelemeleriyle destekleniyor. Kani A.'nın oğlu K.A. ve komşu çocuğu G.K.'nin de istismar ve şiddet olaylarına dahil olduğu, ancak bu durumun ayrı bir soruşturma konusu olduğu belirtildi.

Sanlı Ö. ise, Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığını bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı'nın, olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğunun arttığı vurgulanıyor.

Adli Tıp raporunda, Sıla Yeniçeri'nin ölümünün başına aldığı darbe sonucu gelişen beyin kanaması nedeniyle olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulgularının bulunduğu ifade ediliyor.

Malkara ilçesinde, Sıla bebeğin şiddet ve cinsel istismar sonucu 30 günlük bir yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Minik çocuğun kreşe gelir gelmez öğrenmek istediği tek bir şey var
img

28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
img

"30 bin TL'nin altında yokuz" diyen Özel'den kritik ziyaret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Eric Trump da paylaştı! Bir ülke alarma geçti
Oğlu da paylaşınca yer yerinden oynadı! Bir ülke alarma geçti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kadir İpek kimdir? Kadir İpek Twitter olayı nedir? AİLE DESTEK ÖDEMESİ | Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi? Koç erkeği balık kadını uyumlu mudur? Koç erkeği ve Balık kadını ilişkisi nasıl olur? Ret mi red mi? TDK ret nasıl yazılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Erdoğan 2025 Asgari ücret açıklamasında neler söyledi? CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.