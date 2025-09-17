Haberler

Mali Suç Örgütlerine Operasyon: 115 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin arasında tefecilik, dolandırıcılık ve rüşvet gibi suçlardan soruşturma başlatılanlar var.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Batman, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce'de mali suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu sabah yapılan operasyonlar ile 115 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı. - ANKARA

