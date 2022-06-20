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Mali'de silahlı saldırı: 20 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mali'de silahlı saldırı: 20 ölü

Batı Afrika ülkesi Mali'de silahlı saldırganların bir kasabaya düzenlediği baskında en az 20 sivilin öldüğü belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Mali'de silahlı saldırganların bir kasabaya düzenlediği baskında en az 20 sivilin öldüğü belirtildi.

Mali'nin kuzeydoğusundaki Gao bölgesine silahlı saldırganlar baskın düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü meydana gelen saldırıda en az 20 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın ardından sivillerin yeni bir saldırı endişesiyle bölgeden kaçmaya başladığı öğrenildi.

Öte yandan, dün ülkenin kuzeyindeki Kidal kasabasında bir Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri mayın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. - BAMAKO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batı Afrika 3. Sayfa Haberler

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