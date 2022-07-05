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Mali'de BM konvoyuna mayınlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mali'de BM konvoyuna mayınlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) ait lojistik konvoyunun mayına çarpması sonucu BM Barış Gücü'nden 2 asker hayatını kaybederken, 5 asker de ağır yaralandı.

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) ait lojistik konvoyunun mayına çarpması sonucu BM Barış Gücü'nden 2 asker hayatını kaybederken, 5 asker de ağır yaralandı.

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu mayına çarptı. BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, MINUSMA'ya ait lojistik konvoyunun Tessalit köyü ile Gao kenti arasındaki yolda mayına çarptığını ifade ederek, BM Barış Gücü'nden 2 askerin hayatını kaybettiğini, 5'inin de ağır yaralandığını belirtti.

Salgado, hayatını kaybeden askerlerin Mısır uyruklu olduğunu açıklarken, saldırı bölgesine acil müdahale ekipleri sevk edildiğini ve yaralıların tahliye edildiğini belirtti.

MINUSMA'nın uluslararası hukuka göre bir savaş suçu teşkil edebilecek bu saldırıyı şiddetle kınadığını aktaran Salgado, terörist grupların ve el yapımı patlayıcılar ile misyonun operasyonlarını baltalamak, barış ve istikrara dönüşü engellemek için sık sık kullandığına dikkat çekti. - BAMAKO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Birleşmiş Milletler 3. Sayfa Haberler

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