Malezya'da 298 kişinin öldüğü uçak kazasında karar çıktı

Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait uçakla bağlantılı olduğu belirtilen 4 kişinin yargılandığı davada 3 kişiye müebbet hapis cezası verilirken, 1 kişi ise beraat etti.

Ukrayna'da, Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Hollanda'nın Badhoevedorp kasabasındaki Schiphol Yargı Kompleksi'nde görülen davada, cinayet suçlamasıyla yargılanan Rus Albay İgor Girkin, Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmayına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU Subayı Sergey Dubinsky ve Ukrayna vatandaşı Leonid Kharchenko'ya müebbet hapis cezası verildi. Eski GRU üyesi Oleg Pulatov ise davadan beraat etti. Sanıkların duruşmaya katılmayı reddettiği davada, yargıç Hendrik Steenhuis mahkeme kararını delil yeterliliğine bağladı. Mahkeme ayrıca, uçağın Ukrayna'daki Rus kontrolü altında bulunan ayrılıkçı bölgeden fırlatılan Rus füzesi tarafından düşürüldüğünü de doğruladı.

Malezya Havayolları'nın 17 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı 2014 yılının Temmuz ayında Amsterdam- Kuala Lumpur seferini gerçekleştirdiği sırada Ukrayna'nın doğusunda düşürülmüştü. Uçakta bulunan 298 kişiden kurtulan olmamıştı. Uluslararası bir araştırmacı ekibi geçtiğimiz yıl uçağın bir Rus askeri füzesi tarafından vurulduğunu açıklamıştı. Rusya ise suçlamaları reddediyor. - AMSTERDAM