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Malazgirt'te sel felaketinde hayatını kaybeden Nazar Karataş toprağa verildi

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Muş'un Malazgirt ilçesinde dün yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Nazar Karataş gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve köy sakinleri katıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde dün yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Nazar Karataş gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde dün meydana gelen sel felaketinde suya kapılan Nazar Karataş (20) hayatını kaybetmişti. Otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilen Nazar Karataş'ın cenazesi bugün öğle saatlerinde köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Karataş, gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Karataş'ın ailesi, yakınları, köy sakinleri ve çevre köylerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Vatandaşlar yaşanan felaketin herkesi derinden sarstığını belirterek, "Bu tür olaylar, bizlere doğal afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Nazar kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dediler.

Sel felaketi sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulundu. Köyde yaşamın normale dönmesi için çalışmalar hızla sürdürülüyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malazgirt Karataş Muş Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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