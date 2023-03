Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle can kaybı 190'a yükseldi

Freddy Kasırgası'nın vurduğu Malavi'de can kaybı 190'a yükseldi.

Mozambik'in ardından Malavi'yi vuran Freddy Kasırgası'nda can kaybı artmaya devam ediyor. Malavi Afet Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki can kaybının 190'a yükseldiği ifade edildi. Merkez, kasırganın neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 584 kişinin yaralandığını belirterek, 37 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Açıklamada, kasırganın yarın etkisini yitirmesi hava şartlarının düzelmesinin beklendiği aktarıldı.

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalar yaşandığı ifade edilerek, iş makinalarının kazı yapmakta zorlandığı açıklandı.

Malavi Doğal Kaynaklar ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kasırganın zayıfladığını belirtilerek, Malavi'nin güneyinde şiddetli rüzgarlara ve sağanak yağışların devam edeceği ifade edildi. - LİLONGWE