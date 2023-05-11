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Malatya polisi seçim için teyakkuzda

Malatya polisi seçim için teyakkuzda

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala emniyet yetkilileri harekete geçti.

Malatya'da, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala emniyet yetkilileri harekete geçti.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala Malatya polisi alarma geçti. İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in katılımlarıyla, seçimi güvenlik tedbirleri konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri, Şube Müdürlerinin yanı sıra rütbeli personelin katılırken, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik hazırlıklar gözden geçirildi. - MALATYA

Malatya Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milletvekili 14 Mayıs Malatya 3. Sayfa Haberler

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