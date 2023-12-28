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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te merkez üssü olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 17.3 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çevre illerden de hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.34'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 17,3 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Çevre illerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Malatya Deprem AFAD Malatya Doğal Afetler 3.Sayfa Haberler

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