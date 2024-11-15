Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de hissedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssü ile birlikte Gaziantep'te de hissedildi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkarken kısa süre sonra geri döndü. - GAZİANTEP