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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de hissedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssü ile birlikte Gaziantep'te de hissedildi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkarken kısa süre sonra geri döndü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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