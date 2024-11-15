Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de hissedildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssü ile birlikte Gaziantep'te de hissedildi.
Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkarken kısa süre sonra geri döndü. - GAZİANTEP