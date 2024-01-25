Üye Girişi
Haberler

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Cadde ve sokaklara dökülen vatandaşlar evinlerine girmekten korktuklarını söyledi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cadde ve sokaklara dökülen vatandaşlar evinlerine girmekten korktuklarını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem büyük panik ve korkuya neden olurken, vatandaşlar sokaklara döküldü.

Hava sıcaklığının 2 derecelerde seyrettiği kentte sokaklarda bekleyişlerini sürdüren bazı vatandaşlar peş peşe yaşanan depremlerle psikolojilerinin bozulduğunu, evlerine girmekten korktuklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Deprem Malatya Deprem Acil Durum 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Influencer Sertifika Programı nedir, şartları nelerdir, kimler alabilir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de mi? UEFA maç kanalı değişti mi? 26 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 26 Ocak Cuma Hutbesi! 25 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 25 Ocak Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title