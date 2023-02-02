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Malatya merkezli suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Malatya merkezli suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

Malatya merkezli 4 ilde bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya merkezli 4 ilde bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 6 ay içerisinde Malatya, Adana, Tekirdağ ve Adıyaman'da 'zorla senet imzalatma ve yağma' eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzelendi. Malatya merkezli düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve iş yerleri aramalarında bir adet ruhsatsız tabanca ile 53 adet fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken 5 şahıs ise adli kontrol hükümleri ile serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Adıyaman Malatya 3. Sayfa Haberler

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