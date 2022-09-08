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Malatya haberi | Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

Malatya haberi | Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen Malatya gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Fırat YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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